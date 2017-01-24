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Источник: представленная в Астане оппозиция Сирии приглашена в Москву

Международная панорама
24 января, 14:13 дата обновления: 24 января, 14:31 UTC+3
Визит может состояться 27 января
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вооруженная сирийская оппозиция, представленная на переговорах в столице Казахстана, приглашена в Москву 27 января.

Об этом ТАСС сообщил источник в делегации оппозиции.

"Мы, а также наши коллеги. представляющие политическую часть оппозиции, приглашены в Москву 27 января", - сказал он.

Ранее была распространена информация, согласно которой в российскую столицу в конце текущего месяца будут приглашены представители оппозиции. Речь на встречах, как ожидается, пойдет о возможности создания единой делегации для участия в женевских переговорах, которые спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил на 27 января. 

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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