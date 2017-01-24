РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии

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АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция приняли решение о создании механизма мониторинга прекращения огня в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении трех государств по итогам переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Документ зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
Россия, Иран и Турция привержены принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии и считают, что военного решения конфликта в арабской стране не существует.
"Мы подтверждаем приверженность принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности САР", - сказал он. "Мы выражаем уверенность, что военного решения сирийского конфликта нет, урегулирование возможно только в ходе политического процесса на основе резолюции СБ ООН 2254", - отметил Абдрахманов.
Россия, Иран и Турция подтверждают готовность совместно бороться с терроризмом в Сирии - заявление.
Россия, Иран и Турция считают Астану эффективной площадкой для переговоров по Сирии - заявление.