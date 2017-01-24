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Британское правительство в ближайшие дни внесет в парламент законопроект о Brexit

Международная панорама
24 января, 16:04 дата обновления: 24 января, 16:51 UTC+3
Пути назад нет, заявил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис
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ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Правительство Великобритании внесет в парламент законопроект о начале переговоров о выходе страны из ЕС в ближайшее время. Об этом заявил, выступая в Палате общин британского парламента, министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

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"В течение нескольких дней мы внесем законопроект по статье 50 (Лиссабонского договора о ЕС. - Прим. ТАСС), - сказал он. - Пути назад нет". "Точка невозврата миновала 23 июня прошлого года", - констатировал министр, напомнив о дате проведения референдума о членстве страны в ЕС, на котором почти 52% избирателей, принявших участие в голосовании, поддержали Brexit.

По словам Дэвиса, законопроект о применении статьи 50 станет "самым недвусмысленным законом, который обеспечит выполнение решения народа и постановления Верховного суда".

Верховный суд Великобритании постановил, что "правительство не может запустить статью 50 без принятого парламентом постановления, которое даст ему такие полномочия".

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