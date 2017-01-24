От Вест-Пойнта до Лэнгли: что нужно знать о новом директоре ЦРУ

Сенат утвердил в понедельник кандидатуру Майкла Помпео на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), после чего вице-президент Майкл Пенс привел Помпео к присяге. В отличие от своего предшественника Джона Бреннана, посвятившего службе в ЦРУ более четверти века, Помпео не имел к Лэнгли никакого отношения. О карьерном пути, политических взглядах и подходе к новой должности — в материале ТАСС.

ТАСС/Reuters

Из Калифорнии на границу с ГДР

Майкл Помпео родился 30 декабря 1963 года в небольшом калифорнийском городе Ориндж.

Окончил школу "Лос-Амигос" в соседнем городе Санта-Ана третьим по успеваемости из 285 учеников.

В возрасте 19 лет он поступил в знаменитую военную академию в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.

Из 973 выпускников академии в 1986 году Помпео оказался лучшим студентом и получил степень в машиностроении.

Сразу после окончания военной академии началась его служба в армии США, которой Помпео посвятил 5 лет жизни.

В 1991 году Помпео уволился из армии в ранге капитана, отслужив на границе Федеративной Республики Германия (ФРГ) с Германской Демократической Республикой (ГДР).

Из Гарварда в космическую промышленность

После службы в армии Помпео поступил в один из самых престижных вузов мира — Гарвардский университет. В 1994 году он получил степень доктора юридических наук (Juris Doctor) в Гарвардской школе права.

Во время учебы работал редактором в журнале Harvard Law Review.

Следующие два с половиной года Помпео посвятил работе в юридической фирме Williams & Connolly в Вашингтоне, округ Колумбия.

В возрасте 34 лет он основал компанию Thayer Aerospace & Private Security, специализирующуюся на производстве комплектующих для авиационной, оборонной и космической промышленности.

В компании проработал вплоть до 2006 года и, продав свою долю в Thayer, перешел на должность президента Sentry International, производителя нефтяного оборудования.

В 2010 году, в связи с началом политической карьеры, ушел из Sentry International.

Из Конгресса в ЦРУ

Помпео, не имевший никакого опыта в политике, сумел победить сначала на праймериз в Республиканской партии, а после — набрать на выборах в Палату представителей от 4-го избирательного округа штата Канзас 58,8%.

Трижды переизбирался (срок полномочий конгрессмена в Палате представителей — 2 года), побеждая соперников из Демократической партии с отрывом более чем в 30%.

Состоял в комитете Палаты представителей по энергетике и торговле, а также в Постоянном специальном комитете Палаты по разведке (в подкомитете по ЦРУ).

В 2014 году вошел в состав специального комитета, расследовавшего нападение на консульство США в ливийском Бенгази 11 сентября 2012 года, в результате которого погибло четверо граждан США, в том числе посол Джон Кристофер Стивенс. Помпео и его однопартиец, сенатор Джим Джордан, выступили с докладом, критикующим действия госсекретаря Хиллари Клинтон по обеспечению безопасности американских учреждений в стране, и также обвинили ее в сокрытии правдивой информации о событиях в Ливии.

В ноябре 2016 года избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Помпео на пост директора ЦРУ.

Утвержден Сенатом США по результатам голосования (66 "за" и 32 "против") и официально приведен к присяге вице-президентом 23 января 2017 года.

Внутриполитические взгляды

Помпео принадлежит к консервативно-либертарианскому движению внутри "партии слона" — Движению чаепития, активизировавшемуся в 2009 году и выступающему за снижение налогов и государственных затрат.

По большинству внутриполитических вопросов Помпео полностью разделяет взгляды, типичные для основной массы республиканцев. В частности, новый глава ЦРУ выступал против абортов, недавно отмененной Трампом реформы здравоохранения Барака Обамы, он не верит в глобальное потепление и является противником ограничений на владение огнестрельным оружием.

Внешнеполитические взгляды

Новый глава ЦРУ заявил на слушаниях в Сенате 12 января, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции в мире", а также "угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому "Исламского государства" (ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Противоположное заявление по борьбе России с ИГ делал Трамп, сказав, что Москва может помочь Вашингтону в борьбе с террористической организацией.

Помпео также заявил, что Китай "создает реальную напряженность в мире", а Иран назвал крупнейшим "государственным спонсором терроризма", укрепляющим позиции на Ближнем Востоке.

Александр Мосесов