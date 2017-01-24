Лидер "Оппозиционного блока" Украины: закон о государственном языке повысит напряженность

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. "Оппозиционный блок" требует не допустить изменения законодательства Украины о государственном языке. Об этом заявил лидер блока Юрий Бойко, комментируя внесенный в Верховную раду проект закона "О государственном языке", которым предлагается ввести исключительное использование украинского языка в сфере образования, в госучреждениях, судах, а также в кино, СМИ и рекламе.

"Мы настаиваем на том, чтобы не допустить изменения законодательства о языках, поскольку вмешательство в эту сферу угрожает ростом напряженности в обществе и сделает невозможным восстановления единства страны", - цитирует Бойко пресс-служба "Оппозиционного блока".

По его мнению, само рассмотрение законопроекта приведет к расколу в обществе. "А изменения законодательства, - сказал Бойко, - чревато тем, что Украина никогда не станет единой". Более того, считает он, новый языковой закон "подтолкнет сепаратизм" в ряде регионов страны.

Как сказал лидера оппозиционеров, предложенный законопроект "игнорирует права людей, говорящих не на украинском языке", не защищает права меньшинств. "Это делается сознательно. Но мы не должны допустить такой ситуации, при которой нарушается конституция и Европейская хартия региональных языков и языков нацменьшинств, которую ратифицировала Украина", - добавил он.

Бойко считает, что предлагаемый закон о госзязыке приведет к катастрофической ситуации со средствами массовой информации. "Газеты и журналы едва выживают сегодня. Обязать их больше половины тиража печатать на украинском языке - то же, что заставлять закрыться, они не выдержат дополнительной финансовой нагрузки", - убежден парламентарий.

Проект закона "О государственном языке" зарегистрирован в Раде по инициативе 33 депутата от Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", "Самопомощи" и "Батькивщины", а также внефракционных парламентариев. Законопроект предлагает отменить действующий закон "О языковой политике", ввести исключительное использование госзязыка в сфере образования, в госучреждениях и судах, в кино, рекламе и на телевидении, а также обязать все СМИ ввести версию на украинском языке. Нарушителей закона предлагают наказывать штрафами.