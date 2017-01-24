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"Эспрессо ТВ": телеканалу "112 Украина" отказали в переоформлении лицензии на вещание

Международная панорама
24 января, 16:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС
Украинский Нацсовет по ТВ счел непрозрачной структуру телеканала
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КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Национальной совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины (Нацсовет по ТВ) отказал в переоформлении лицензии на вещание телеканалу "112 Украина" из-за непрозрачной структуры собственности. Об этом сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

"112" обратился к нам за переоформлением лицензии. Пока мы отказали, потому что считаем непрозрачной эту структуру. Решение это обжаловано", - приводит ее слова телеканал "Эспрессо ТВ".

На официальном сайте канала "112 Украина" 26 сентября 2016 года было размещено заявление, в котором говорилось о том, что телеканал "не перестает испытывать давление со стороны власти", а лишение телеканала лицензии на вещание уже рассматривается судом. В связи с этим телеканал "относится с опаской к новому витку скандала вокруг его купли-продажи, так как до сих пор неизвестно, какую цель преследуют его инициаторы". Как стало известно на следующий день, 27 сентября, владелец телеканала Андрей Подщипков попросил убежища в Бельгии из-за политического давления на родине.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что президент Украины Петр Порошенко собирается приобрести медиа-активы, среди которых телеканалы "112 Украина", NewsOne и, ныне принадлежащий Игорю Коломойскому телеканал 1+1. Однако, по данным украинского издания "Страна", сделка по покупке телеканала "112 Украина" президентом Украины сорвалась. Позже газета "День" сообщила, что в администрации Порошенко опровергли данную информацию.

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