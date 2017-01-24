Сирийская оппозиция надеется, что СБ ООН примет резолюцию на основе ее предложений

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Представители сирийской оппозиции предлагают передать разработанный ими документ по мониторингу за режимом прекращения огня в Совбез ООН и принять на его основе резолюцию. Об этом сообщил журналистам глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллюш.

Он рассказал, что делегаты от оппозиции в Астане разработали документ, в котором содержится механизм мониторинга нарушений режима прекращения боевых действий, в том числе критерии, которые позволили бы выявить объемы нарушений режима, выявить степень этих нарушений и ответственных за них.

"Мы передали этот документ Турции как гаранту соглашения от 30 декабря. Также мы передали копию этого документа России и ООН", - сказал он. По его мнению, этот документ может стать как приложением к соглашению от 30 декабря, так и независимым соглашением.

"Также в случае согласия можно передать этот документ в Совбез ООН, чтобы на основании него была принята резолюция", - заявил представитель сирийской оппозиции.

Он также отметил, что межсирийские переговоры в Астане помогут создать конституциональную основу для прекращения боевых действий. "Что касается режима прекращения боевых действий, мы взяли на себя обязательства в соответствии с соглашением 30 декабря. И сейчас мы прибыли для того, чтобы укрепить режим прекращения боевых действий, создать конституциональную основу", - добавил Аллюш.

Создание правовой основы для перемирия

Переговоры в Астане помогут создать конституциональную основу для прекращения боевых действий в Сирии, считает глава делегации сирийской оппозиции Мухаммед Аллюш.

"Что касается режима прекращения боевых действий, мы взяли на себя обязательства в соответствии с соглашением 30 декабря. И сейчас мы прибыли для того, чтобы укрепить режим прекращения боевых действий, создать конституциональную основу", - сказал Аллюш.

Он рассказал, что делегаты от оппозиции в Астане разработали документ, в котором содержится механизм мониторинга нарушений режима прекращения боевых действий, в том числе критерии, которые позволили бы выявить объемы нарушений режима, выявить степень этих нарушений и ответственных за них.

"Мы передали этот документ Турции как гаранту соглашения от 30 декабря. Также мы передали копию этого документа России и ООН", - сообщил глава оппозиции.

По его мнению, документ может стать как приложением к соглашению от 30 декабря, так и независимым соглашением. "Также в случае согласия можно передать этот документ в Совбез ООН, чтобы на основании него была принята резолюция", - заключил представитель сирийской оппозиции.

Переговоры представителей вооруженной сирийской оппозиции и правительства Сирии начались в Астане 23 января. В переговорах также принимают участие делегации стран - гарантов соглашения по перемирию - России, Турции и Ирана, команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

В конце прошлого года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек.