Двое предполагаемых участников ИГ задержаны в Германии

БЕРЛИН, 24 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали во вторник, 24 января, рядом с Бонном двух предполагаемых участников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила федеральная прокуратура в Карлсруэ.

Оба ранее состояли также в группировке "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), отмечается в заявлении инстанции. Сотрудники ведомства по уголовным делам земли Северный Рейн - Вестфалия (ЛКА) провели обыски в жилых помещениях подозреваемых.

Речь идет о братьях Рашиде и Халеде Б. 25 и 24 лет соответственно, имеющих гражданство ФРГ и подданство Марокко. По данным следствия, они прошли подготовку в лагерях боевиков в Сирии и участвовали в военных действиях на территории Сирии.