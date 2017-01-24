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Двое предполагаемых участников ИГ задержаны в Германии

Международная панорама
24 января, 16:32 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Как сообщает прокуратура, оба ранее состояли также в группировке "Джебхат Фатх аш-Шам"
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БЕРЛИН, 24 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали во вторник, 24 января, рядом с Бонном двух предполагаемых участников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила федеральная прокуратура в Карлсруэ.

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Оба ранее состояли также в группировке "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), отмечается в заявлении инстанции. Сотрудники ведомства по уголовным делам земли Северный Рейн - Вестфалия (ЛКА) провели обыски в жилых помещениях подозреваемых.

Речь идет о братьях Рашиде и Халеде Б. 25 и 24 лет соответственно, имеющих гражданство ФРГ и подданство Марокко. По данным следствия, они прошли подготовку в лагерях боевиков в Сирии и участвовали в военных действиях на территории Сирии.

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