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Ipsos: Россия возглавила рейтинг стран, верящих в Трампа

Международная панорама
24 января, 16:55 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Последнее место занимает Испания, где 84% опрошенных считают республиканца не лучшим президентом для США
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Drew Angerer/Getty Images

МАДРИД, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Россия возглавила рейтинг стран, считающих, что республиканец Дональд Трамп будет хорошим президентом США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos. Их публикует испанское агентство EFE.

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По его информации, 74% россиян верят в успешную деятельность Трампа на посту президента США. Вслед за РФ идет Индия, где 65% респондентов полагают, что он станет достойным хозяином Белого дома. Пессимистичнее всего в отношении нового американского лидера настроены подданные Испании, 84% которых считают, что Трамп не будет хорошим президентом для Соединенных Штатов.

За испанцами следуют мексиканцы (81%), британцы (80%), немцы (78%) и французы (77%). В США сложилась практически "ничья": 52% опрошенных верят в Трампа, еще 48% американцев думают, что республиканец не подходит для высшего государственного поста в стране.

Что касается деятельности экс-главы Белого дома Барака Обамы, то 76% респондентов по всему миру одобрили его деятельность на посту президента. Возглавляет рейтинг государств, считающих, что Обама был хорошим президентом, Республика Корея (92%) и Индия (89%). В России экс-лидером США остались довольны лишь 13% опрошенных.

Опрос Ipsos прошел в конце декабря прошлого года и начале января текущего года в 24 государствах по всему миру. В ходе исследования было проведено более 18 тыс. интервью.

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