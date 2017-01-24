Ipsos: Россия возглавила рейтинг стран, верящих в Трампа

МАДРИД, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Россия возглавила рейтинг стран, считающих, что республиканец Дональд Трамп будет хорошим президентом США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos. Их публикует испанское агентство EFE.

По его информации, 74% россиян верят в успешную деятельность Трампа на посту президента США. Вслед за РФ идет Индия, где 65% респондентов полагают, что он станет достойным хозяином Белого дома. Пессимистичнее всего в отношении нового американского лидера настроены подданные Испании, 84% которых считают, что Трамп не будет хорошим президентом для Соединенных Штатов.

За испанцами следуют мексиканцы (81%), британцы (80%), немцы (78%) и французы (77%). В США сложилась практически "ничья": 52% опрошенных верят в Трампа, еще 48% американцев думают, что республиканец не подходит для высшего государственного поста в стране.

Что касается деятельности экс-главы Белого дома Барака Обамы, то 76% респондентов по всему миру одобрили его деятельность на посту президента. Возглавляет рейтинг государств, считающих, что Обама был хорошим президентом, Республика Корея (92%) и Индия (89%). В России экс-лидером США остались довольны лишь 13% опрошенных.

Опрос Ipsos прошел в конце декабря прошлого года и начале января текущего года в 24 государствах по всему миру. В ходе исследования было проведено более 18 тыс. интервью.