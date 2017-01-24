Президент ФРГ назначил выборы в Бундестаг на 24 сентября

БЕРЛИН, 24 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Президент Германии Йоахим Гаук назначил выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ) на 24 сентября 2017 года. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

"Президент по рекомендации федерального правительства подписал соответствующий указ", - отметили в канцелярии.

По итогам выборов в Бундестаг определяется правительство и канцлер. От консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов баллотироваться будет действующая глава кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Гёринг-Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир.

Социал-демократическая партия Германии определится с кандидатом 29 января. Левые своего кандидата еще не представили.

Согласно итогам последних опросов общественного мнения, большинство голосов может получить нынешняя коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ.