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Президент ФРГ назначил выборы в Бундестаг на 24 сентября

Международная панорама
24 января, 17:08 дата обновления: 24 января, 17:17 UTC+3
Глава государства подписал соответствующий указ по рекомендации федерального правительства
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БЕРЛИН, 24 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Президент Германии Йоахим Гаук назначил выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ) на 24 сентября 2017 года. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

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"Президент по рекомендации федерального правительства подписал соответствующий указ", - отметили в канцелярии.

По итогам выборов в Бундестаг определяется правительство и канцлер. От консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов баллотироваться будет действующая глава кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Гёринг-Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир.

Социал-демократическая партия Германии определится с кандидатом 29 января. Левые своего кандидата еще не представили.

Согласно итогам последних опросов общественного мнения, большинство голосов может получить нынешняя коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ.

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