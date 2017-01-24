Zeit: Зигмар Габриэль не будет баллотироваться на пост канцлера

БЕРЛИН, 24 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), вице-канцлер Зигмар Габриэль отказался баллотироваться на пост канцлера ФРГ. Об этом он сообщил изданию Die Zeit

В нынешнем правительстве Габриэль планирует занять пост министра иностранных дел, который освобождается весной после ожидаемого избрания на должность президента страны нынешнего главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера.

По данным издания, Габриэль также намерен сложить с себя полномочия председателя партии. Как ожидается, лидером партийного списка на выборах в Бундестаг 24 сентября станет бывший глава Европарламента Мартин Шульц, которому изначально прочили должность министра иностранных дел.

С предложением выдвинуть Шульца основным кандидатом на должность канцлера нынешний лидер СДПГ выступит 24 января на заседании узкого круга руководства партии, пишет Die Zeit. "Да, это моя обязанность как председателя", - заявил он. Официально социал-демократы озвучат решение по итогам заседания правления партии 29 января.

Правительство и канцлер определяются в Германии по итогам выборов в Бундестаг. От консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов баллотироваться будет действующая глава кабмина Ангела Меркель, партийный список "зеленых" возглавят нынешний председатель фракции в парламенте Катрин Гёринг- Экардт и сопредседатель партии Джем Оздемир.

Согласно итогам последних опросов общественного мнения, большинство голосов может получить нынешняя коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ.