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Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный боезаряд

Международная панорама
24 января, 17:33 UTC+3 ИСЛАМАБАД /Корр. ТАСС, Андрей Евкин
При ее производстве использована технология разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения
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ИСЛАМАБАД, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. Пакистан впервые провел испытания баллистической ракеты собственной разработки "Абабиль" класса "поверхность-поверхность". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ракета способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки на максимальное расстояние до 2,2 тыс. км, - отмечается в заявлении. - При ее производстве использована технология разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения".

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