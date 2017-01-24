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СБУ открыла дело против Пинчука за посягательства на целостность Украины

Международная панорама
24 января, 17:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, января. /ТАСС
Олигарх опубликовал в Wall Street Journal статью, в которой призвал Украину пойти на компромиссы с РФ для достижения мира, а также высказался за проведение местных выборов в Донбассе
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КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело против украинского миллиардера Виктора Пинчука по обвинению в посягательстве на территориальную целость Украины и финансирование терроризма. Об этом говорится в ответе украинской спецслужбы на запрос депутата Верховной рады Дмитрия Яроша, опубликованном у него в Facebook.

В настоящий момент, согласно документу, главное следственное управление СБУ рассматривает изложенные Ярошем обстоятельства против Пинчука в рамках "уголовного дела, открытого по признакам преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", - сказано в ответе СБУ.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила агентству "Украинские новости", что информация об открытии уголовного дела проверяется.

В ответе на депутатский запрос отмечается, "что касается заявлений гражданина Украины Виктора Пинчука (в американской прессе) назначена соответствующая судебная семантико-текстуальная экспертиза".

30 декабря прошлого года Виктор Пинчук опубликовал в Wall Street Journal статью, в которой призвал Украину пойти на компромиссы с Россией для достижения мира, а также предложил рассмотреть возможность временного исключения возможности своего членства в Европейском союзе и НАТО, а также высказался за проведение местных выборов в Донбассе.

Виктор Пинчук - один из богатейших украинцев, владелец корпорации "Интерпайп" , которая контролирует несколько десятков предприятий, преимущественно - в сфере трубной промышленности и металлургии (Новомосковский трубный завод, Нижнеднепровский трубопрокатный завод, "Днепроспецсталь"). В 2008 году он стал, по версии журнала Forbes, самым богатым украинцем. В 2013 году занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием $2,150 млрд.

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