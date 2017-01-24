THR: ФБР расследует кибератаку на кинофестиваль Sundance

Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 16 человекПроисшествия 24 января, 20:55
Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искаженыСпорт 24 января, 20:48
Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"Спорт 24 января, 20:44
Фигуристка Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезонаСпорт 24 января, 20:26
РПЦ: передача объектов "Херсонеса" церкви возможна только после переноса экспонатовОбщество 24 января, 20:24
Гендиректор: "Анжи" набирает футболистов, которые подходят под финансовую модель клубаСпорт 24 января, 20:14
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожараПроисшествия 24 января, 20:11
Дмитрий Гунько стал главным тренером ФК "Спартак-2"Спорт 24 января, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Устроители американского фестиваля независимого кино Sundance в штате Юта утверждают, что подверглись кибератаке и что ее расследует ФБР США. По сообщению отраслевого издания Hollywood Reporter, атака была совершена в прошлую субботу и на короткое время вывела из строя электронные системы заказа билетов.
"ФБР рассматривает обстоятельства дела, - заявил изданию представитель организаторов фестиваля. - В настоящее время у нас нет оснований полагать, что атака была нацелена против какого-то конкретного фильма". В ФБР, согласно публикации, факт расследования подтвердили.
В статье высказывается целый ряд предположений о том, что могло послужить причиной кибератаки. В основном рассматривается версия "российского следа". Указывается, что в пятницу на фестивале прошла премьера фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля о применении допинга в спорте, в создании которого принимал участие бывший глава Российского антидопингового центра (Московской антидопинговой лаборатории) Григорий Родченков.
В критическом плане по отношению к России выдержан и фильм американца российского происхождения Евгения Афинеевского о нынешнем конфликте в Сирии. Правда, сам Афинеевский в "руку Москвы" не верит. "Если бы это была Россия, они бы здесь вообще все вырубили", - сказал он.
"Голливуд репортер" перечисляет еще ряд работ, которые, на его взгляд, могли вызвать недовольство "групп, обладающих хакерскими возможностями" - от организации Anonimous до таких стран, как Китай и Иран. А один из кинематографистов на фестивале Алекс Гибни не исключил, что происшедшее могло быть ответом сторонников нового президента США Дональда Трампа на резко отрицательное отношение к нему многих организаторов и участников Sundance.