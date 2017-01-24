THR: ФБР расследует кибератаку на кинофестиваль Sundance

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Устроители американского фестиваля независимого кино Sundance в штате Юта утверждают, что подверглись кибератаке и что ее расследует ФБР США. По сообщению отраслевого издания Hollywood Reporter, атака была совершена в прошлую субботу и на короткое время вывела из строя электронные системы заказа билетов.

"ФБР рассматривает обстоятельства дела, - заявил изданию представитель организаторов фестиваля. - В настоящее время у нас нет оснований полагать, что атака была нацелена против какого-то конкретного фильма". В ФБР, согласно публикации, факт расследования подтвердили.

В статье высказывается целый ряд предположений о том, что могло послужить причиной кибератаки. В основном рассматривается версия "российского следа". Указывается, что в пятницу на фестивале прошла премьера фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля о применении допинга в спорте, в создании которого принимал участие бывший глава Российского антидопингового центра (Московской антидопинговой лаборатории) Григорий Родченков.

В критическом плане по отношению к России выдержан и фильм американца российского происхождения Евгения Афинеевского о нынешнем конфликте в Сирии. Правда, сам Афинеевский в "руку Москвы" не верит. "Если бы это была Россия, они бы здесь вообще все вырубили", - сказал он.

"Голливуд репортер" перечисляет еще ряд работ, которые, на его взгляд, могли вызвать недовольство "групп, обладающих хакерскими возможностями" - от организации Anonimous до таких стран, как Китай и Иран. А один из кинематографистов на фестивале Алекс Гибни не исключил, что происшедшее могло быть ответом сторонников нового президента США Дональда Трампа на резко отрицательное отношение к нему многих организаторов и участников Sundance.