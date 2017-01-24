Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлеры

БЕРЛИН, 24 января. /Корр. ТАСС Антон Долгнуов/. Экс-спикер Европарламента Мартин Шульц выдвинут на должность председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он также станет кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ) . Об этом сообщил руководитель фракции партии в Бундестаге Томас Опперман.

По его словам, нынешний лидер социал-демократов Зигмар Габриэль проинформировал своих однопартийцев, что не будет баллотироваться на пост канцлера и покинет пост лидера СДПГ.