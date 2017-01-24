Комитет Сената одобрил кандидатуру Карсона на пост министра жилищного строительства

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сенатский профильный комитет одобрил кандидатуру бывшего участника предвыборной гонки республиканца Бена Карсона на пост министра жилищного строительства и городского развития США. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Теперь его кандидатура должна быть одобрена сенатом полного состава.

65-летний темнокожий нейрохирург Бен Карсон в ходе прошедшей предвыборной кампании боролся за право стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, однако в марте объявил о прекращении кампании и поддержал выдвижение Трампа на пост президента, призвав к единству в рядах республиканцев. Сам Трамп тогда обещал, что Карсон "будет играть очень важную роль" в его избирательной кампании.

Карсон получил медицинское образование в Университете штата Мичиган и в 33 года стал главой отдела детской нейрохирургии в Университете Джонса Хопкинса. 1987 году группа из 70 хирургов под его руководством провела первую в истории успешную операцию по разделению сросшихся головами сиамских близнецов. В 2001 году телекомпания CNN включила его в список "20 лучших американских медиков и ученых". В феврале 2008 года президент Джордж Буш наградил его президентской Медалью свободы.