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Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов

Международная панорама
24 января, 19:40 дата обновления: 24 января, 19:54 UTC+3
Строительство было остановлено при Бараке Обаме из-за протестов
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Дональд Трамп демонстрирует свою подпись под указом о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, 24 января

Дональд Трамп демонстрирует свою подпись под указом о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, 24 января

© AP Photo/Evan Vucci

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, которое было остановлено при его предшественнике Бараке Обаме из-за протестов защитников окружающей среды и американских индейцев. Об этом сообщает агентство Associated Press

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Строительство трубопровода Dakota Access Pipeline обойдется в $3,8 млрд, по нему нефть из штата Северная Дакота будет поступать в Иллинойс. Согласно проекту, магистраль пересечет реку Миссури возле земель индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты.

Противники строительства утверждают, что из-за нефтепровода не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению Миссури, но и будут уничтожены священные для индейцев места.

На одном из участков прокладки нефтепровода в Северной Дакоте в последние месяцы постоянно проходили демонстрации. Правоохранительные органы неоднократно проводили аресты участников акции. В начале декабря прошлого года власти США объявили, что отказываются от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрят альтернативные варианты его прокладки.

Споры вокруг нефтепровода Keystone XL шли в течение нескольких лет, его инициатор, компания TransCanada, неоднократно меняла планы строительства. Предусматривалось, что магистраль позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в день на перерабатывающие предприятия в Техасе и Луизиане.

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Сторонники проекта утверждали, что он даст возможность Соединенным Штатам увеличить производство и экспорт нефтепродуктов и позволит создать новые рабочие места.

В то же время экологи высказывали серьезную обеспокоенность по поводу Keystone XL, поскольку речь шла о транспортировке через территорию США чрезвычайно грязного сырья, добываемого в нефтеносных песках канадской провинции Альберта.

По мнению ученых, перекачивать большие объемы такой нефти через сельскохозяйственные угодья штата Небраска весьма рискованно. Против строительства этого нефтепровода выступала кандидат Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон.

В ноябре президент Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта Keystone XL, заявив, что он "не отвечает интересам национальной безопасности США".

Госдепартамент не стал в понедельник комментировать подачу иска TransCanada, отметив, что речь идет о продолжающемся судебном разбирательстве. Экологические организации, с самого начала выступавшие против этого проекта, считают, что компания пытается использовать "тактику грубого запугивания".

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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