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В Молдавию прибыли эксперты НАТО

Международная панорама
24 января, 19:47 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Эксперты будут помогать в разработке национальной военной стратегии
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КИШИНЕВ, 24 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Группа экспертов НАТО прибыла в нейтральную Молдавию, чтобы помочь в разработке национальной военной стратегии. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны страны.

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"Эксперты НАТО встретятся с ответственными специалистами по разработке военной стратегии для анализа содержания документа, в частности, главы о принципах и концепции вооруженных сил, уровня безопасности, а также угроз и рисков", - отметили в военном ведомстве. Там уточнили, что этот визит проходит в рамках реализации Инициативы по наращиванию оборонного потенциала Молдавии (Defence Capacity Building Initiative - DCBI), участвовать в которой республику пригласили на саммите альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. Эта инициатива предусматривает оказание помощи в анализе текущей обороноспособности страны и выявлении сфер, требующих своего развития.

По конституции, Молдавия - нейтральное государство и не участвует в военных блоках. Несмотря на то, что по опросам большинство молдаван против вступления страны в НАТО, ряд политиков в Кишиневе считает, что это не мешает стране сотрудничать с альянсом на основе индивидуального плана партнерства, в соответствии с которым эксперты НАТО консультируют молдавских военных. Со своей стороны республика оказывает поддержку в миротворческих операциях альянса. В Кишиневе также действует информационный центр НАТО.

В конце ноября 2016 года премьер Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишиневе, которое позже ратифицировал парламент республики. Новый президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе предстоящего в феврале официального визита в Брюссель может поставить вопрос о его закрытии.

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