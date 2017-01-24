В Молдавию прибыли эксперты НАТО

Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 16 человекПроисшествия 24 января, 20:55
Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искаженыСпорт 24 января, 20:48
Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"Спорт 24 января, 20:44
Фигуристка Медведева намерена исполнить четверной сальхов в конце сезонаСпорт 24 января, 20:26
РПЦ: передача объектов "Херсонеса" церкви возможна только после переноса экспонатовОбщество 24 января, 20:24
Гендиректор: "Анжи" набирает футболистов, которые подходят под финансовую модель клубаСпорт 24 января, 20:14
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожараПроисшествия 24 января, 20:11
Дмитрий Гунько стал главным тренером ФК "Спартак-2"Спорт 24 января, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 24 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Группа экспертов НАТО прибыла в нейтральную Молдавию, чтобы помочь в разработке национальной военной стратегии. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны страны.
"Эксперты НАТО встретятся с ответственными специалистами по разработке военной стратегии для анализа содержания документа, в частности, главы о принципах и концепции вооруженных сил, уровня безопасности, а также угроз и рисков", - отметили в военном ведомстве. Там уточнили, что этот визит проходит в рамках реализации Инициативы по наращиванию оборонного потенциала Молдавии (Defence Capacity Building Initiative - DCBI), участвовать в которой республику пригласили на саммите альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года. Эта инициатива предусматривает оказание помощи в анализе текущей обороноспособности страны и выявлении сфер, требующих своего развития.
По конституции, Молдавия - нейтральное государство и не участвует в военных блоках. Несмотря на то, что по опросам большинство молдаван против вступления страны в НАТО, ряд политиков в Кишиневе считает, что это не мешает стране сотрудничать с альянсом на основе индивидуального плана партнерства, в соответствии с которым эксперты НАТО консультируют молдавских военных. Со своей стороны республика оказывает поддержку в миротворческих операциях альянса. В Кишиневе также действует информационный центр НАТО.
В конце ноября 2016 года премьер Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям с НАТО в Кишиневе, которое позже ратифицировал парламент республики. Новый президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе предстоящего в феврале официального визита в Брюссель может поставить вопрос о его закрытии.