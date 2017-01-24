МИД Чехии: выход Британии из ЕС - это развод с 27 мужьями

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза представляет собой развод с 27 мужьями.

Правительство страны сможет начать Brexit до конца марта, несмотря на решение Верховного суда Соединенного королевства об обязательном получении на это согласия парламента, заявил депутатам чешского парламента министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек.

"Это развод с 27 мужьями и некоторые (из них) очень разъярены, - подчеркнул он. - Бракоразводный процесс не является (в этом случае - прим. ТАСС) таким уж плохим примером. Представьте себе, что в ходе бракоразводного процесса вы должны оставаться друзьями, достичь какого-то соглашения о добрых отношениях и одновременно разойтись".

После "развода" любое соглашение Британии с ЕС, по его словам, будет хуже ныне действующих между ними договорных обязательств. Создание эффективной и устраивающей обе стороны системы отношений будет длительным и сложным.

Заоралек также выразил убеждение, что "Британия успеет запустить механизм выхода из ЕС до конца марта". Этому не помешает решение Верховного суда. Британские парламентарии не будут сдерживать этот процесс. Они уважают волю народа, выраженную в прошлогоднем референдуме, уверен он.

Глава чешского МИД исключил возможность заключения между Евросоюзом и Великобританией договора на нестандартных, эксклюзивных условиях. Brexit, по его словам, в ЕС частично воспринимают как предательство со стороны Лондона.

"Мы не заинтересованы предоставлять какой-то стране более выгодный договор, чем действует со швейцарцами и норвежцами. Выход из ЕС не должен быть выгоден", - подчеркнул дипломат.