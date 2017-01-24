Televisa: министр экономики Мексики заявил о возможности выхода страны из НАФТА

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МЕХИКО, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика может выйти из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Об этом сообщил министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо в интервью телеканалу Televisa.
По его мнению, такой шаг не исключается в том случае, если Мехико не добьется выгодных для себя условий при пересмотре соглашения, который намерен провести президент США Дональд Трамп.
"Это соглашение должно привести к стратегии, при которой все выигрывают, - сказал Гуахардо. - Его невозможно продать здесь, дома, если для Мексики нет явных выгод". Он подчеркнул, что в таком случае "не будет иного выбора (кроме как выйти из соглашения - прим. ТАСС)".
"Идти за меньшим, чем у нас есть сейчас? Не будет смысла оставаться", - отметил министр.
Уже 25 и 26 января мексиканская делегация во главе с Гуахардо и министром иностранных дел Луисом Видегараем обсудит в Вашингтоне весь спектр двустороннего сотрудничества, уделяя особое внимание вопросам безопасности, миграции и торговли.
Ожидается, что 31 января могут пройти переговоры между главами соседних государств.
Трамп 23 января подписал указ о начале переговоров с Мексикой и Канадой по изменению условий НАФТА. В это объединение входят три страны - Канада, Мексика и США.
НАФТА считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Общая площадь стран - участниц составляет 21,8 млн кв. км, население превышает 470 млн, совокупный ВВП достигает порядка 20 трлн долларов США.
Соглашение было подписано 17 декабря 1992 года президентами США и Мексики Джорджем Бушем и Карлосом Салинасом де Гортари, а также премьер-министром Канады Брайаном Малруни. К декабрю 1993 года его ратифицировали парламенты всех трех стран, а 1 января 1994 года оно вступило в силу.