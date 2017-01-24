Профессор Огнян Герджиков назначен главой технического правительства Болгарии

СОФИЯ, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Видный болгарский юрист и политик Огнян Герджиков назначен премьер-министром технического правительства Болгарии, парламент будет распущен 27 января. Об этом говорится в подписанных указах нового президента страны Румена Радева.

"Своим указом президент Румен Радев распускает 43-е Народное собрание (парламент) 27 января 2017 года и назначает проведение парламентских выборов 26 марта. Другим указом президент назначает Огняна Герджикова техническим премьер-министром Республики Болгария", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Профессор Огнян Герджиков (1946 г.р.) - известный ученый, автор монографий и десятков статей по торговому праву. В период с 2001 по 2005 гг. он был председателем 39-го Народного собрания Болгарии. Именно он все последние дни наиболее часто упоминался в качестве одного из основных претендентов на пост главы технического правительства.