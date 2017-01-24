Киевсовет планирует декоммунизировать бульвар Дружбы Народов

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Администрация Киева намерена переименовать бульвар Дружбы Народов и ряд других улиц столицы в рамках закона "о декоммунизации". Соответствующий проект решения принят на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Согласно инициативе, бульвару Дружбы Народов планируют присвоить имя основоположника украинского национализма Николая Михновского, проспект Героев Сталинграда переименовать в честь поэта и композитора Владимира Ивасюка. Предлагается также переименовать десять улиц и два переулка, названных в честь деятелей советской эпохи: Маршала Тимошенко, врача и организатора системы здравоохранения СССР Николая Семашко и других, а также улицы, названия которых связаны с Россией.

Соответствующие переименование вступят в силу, если их утвердят на пленарном заседании Киевсовета.

Декоммунизация по-украински

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Ленину.