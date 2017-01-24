В Гамбию после ухода Яйя Джамме вернулись около 8 тыс. беженцев

ТУНИС, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 8 тыс. человек, бежавших из Гамбии, вернулись на родину после выезда из республики экс-президента Яйя Джамме. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на опубликованное заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Тысячи людей вернулись в Гамбию, после того как бывший глава государства Яйя Джамме уступил власть и покинул страну. При этом процесс возвращения беженцев продолжается, - отмечается в документе. - По состоянию на понедельник в Гамбию уже вернулись 8 тыс. человек".

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адама Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование.

Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона.

В минувший четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".

По оценкам властей Сенегала, за период с 1 по 22 января 2017 года из Гамбии бежали до 76 тыс. беженцев. В свою очередь, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 20 января в Сенегал из Гамбии прибыли около 45 тыс. человек.