Додон: решение приднестровской проблемы надо вынести на референдум

КИШИНЕВ, 24 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что решение приднестровского вопроса должно быть вынесено на всенародный референдум.

"Я считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования у президента, парламента и правительства не должно быть разногласий. Мы должны найти политическое решение, а оно должно быть утверждено в ходе всенародного референдума", - сказал Додон на прошедшей вечером пресс-конференции. Он предложил правительству и парламенту "создать единую платформу, чтобы добиться главного результата - воссоединения страны".

Он напомнил, что уже в первые дни после своего избрания провел встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, в ходе которой были достигнуты конкретные результаты: начала работу Объединенная контрольная комиссия по управлению миротворческой операцией, была упрощена процедура выезда из Приднестровья, планируется подписать пакет документов, которые отвечали бы интересам жителей правого и левого берегов Днестра.

Додон назвал "спекуляциями" публикации в местных СМИ, в которых его обвинили в признании приднестровского долга за российский газ.

"Всем известно, что Приднестровье не платит за потребляемый газ, образовался долг, который составляет почти $6 млрд. С юридической точки зрения, это частный долг компании "Молдова-газ", учет которого ведется отдельно. В то же время, российский "Газпром" является крупнейшим акционером "Молдова-газ", ему принадлежит 50% акций в этом предприятии. Мы будем решать и этот вопрос, параллельно с политическим урегулированием приднестровского конфликта", - сказал Додон.

При этом он сообщил, что в ходе визита в Москву обсуждал вопрос снижения цены на газ для Молдавии. "Мы добьемся снижения тарифа на газ. Этот вопрос я обсуждал с Алексеем Милером. Может быть, не получится при нынешнем правительстве, но мандат президента продлится больше, чем мандат парламента и правительства", - подчеркнул Додон.