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Шульц: Германия нуждается в новом руководстве

Международная панорама
24 января, 22:27 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Кандидатом в канцлеры ФРГ пообещал противодействовать неуверенности в рядах европейского и, в частности, немецкого общества
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БЕРЛИН, 24 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Экс-глава Европарламента Мартин Шульц, который был утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), констатировал неуверенность в рядах европейского и, в частности, немецкого общества и пообещал противодействовать этому процессу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

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"В обществе царит серьезное беспокойство", - сказал политик. "Мы хотим, чтобы уверенность, которая подвела нас к нынешней дискуссии, можно было бы перенести на все население. Мы хотим вести предвыборную борьбу таким образом, чтобы в конце концов мы - Социал-демократическая партия Германии - получили мандат на то, чтобы управлять этой страной. В это сложное время эта страна нуждается в новом руководстве", - заявил он.

Ранее президиум СДПГ утвердил Шульца кандидатом от партии на должность канцлера. Вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль займет должность главы МИД после того, как ее освободит нынешний глава дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер. Министром экономики станет статс-секретарь Бригитте Цюпрес. Все решения президиумом были приняты единогласно.

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