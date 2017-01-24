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WSJ назвала косвенный источник данных для досье на Трампа

Международная панорама
24 января, 22:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Руководитель Российско-Американской торговой палаты в США Сергеq Миллиан якобы утверждал, что у Москвы есть видео республиканца, пригодное для шантажа, пишет газета
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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Авторы так называемого секретного досье, в котором Москве приписывается сбор компрометирующих сведений о Дональде Трампе, использовали косвенную информацию руководителя Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана. Он не выступал прямым источником этих сведений, сообщила газета The Wall Street Journal.

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Как уточняет издание, минимум один посредник передал суть бесед и высказываний 38-летнего Миллиана автору досье, которым считается бывший сотрудник британской внешней разведки (МИ-6) Кристофер Стил. Руководитель торговой палаты, в частности, якобы содействовал рекламе американской недвижимости Трампа предпринимателям из России и утверждал, что у Москвы есть видео республиканца, пригодное для шантажа, приводит газета данные своего источника.

WSJ признает, что не может подтвердить достоверностью сведений, изложенных в досье. Миллиан на прошлой неделе ответил на запрос издания по электронной почте, назвав содержимое данного документа "фейковой новостью, плодом больного воображения" и "попыткой отвлечь президента от реальной работы".

Фальшивка

Телекомпания CNN ранее в январе со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

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Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм".

Позже газета WSJсообщила, что автором так называемого секретного досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что данное досье не было составлено американскими спецслужбами. Он сообщил, что 11 января у него с Трампом состоялась беседа о проведенных 6 января закрытых брифингах, которые были посвящены совершенным в период избирательной кампании кибератакам, приписываемым России. Специальный комитет Сената Конгресса США по разведке отказался расследовать изложенные в досье "домыслы о контактах" между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Реакция Москвы

Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа закрытой, так как подобные фальшивки не стоят такого внимания. "Мы все сказали про этот доклад, мы сказали, что эту бумагу вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено, мы так долго фальшивки не обсуждаем", - сказал он.

"Подобных фальшивок очень много публикуется, это же не первая фальшивка, тем более достаточно низкопробная. Просто не нужно обращать на это никакого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который сейчас доминирует в Америке", - заключил представитель Кремля.

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