НАТО открыла последний из восьми штабов для развертывания сил в Восточной Европе

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БРЮССЕЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. НАТО открыла в Словакии последний восьмой штаб для координации действий в случае развертывания боевых сил альянса в Восточной Европе. Как сообщили в пресс-службе альянса, торжественная церемония открытия штаба состоялась в Братиславе с участием замгенсека альянса по вопросам публичной дипломатии Таджана Ильдема.
В своем выступлении на церемонии он подчеркнул, что эти восемь штабов "символизируют солидарность альянса и его приверженность к коллективной обороне".
Решение о создании этих штабов, которые альянс называет "Подразделения по формированию сил" (Force integration units), было принято на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года в качестве одного из шагов альянса по сдерживанию России, принятых после вхождения Крыма в состав РФ. Помимо Словакии эти штабы развернуты в трех прибалтийских странах, Польше, Венгрии, Болгарии и Румынии. Их задача управление процессом переброски, развертывания и взаимодействия боевых сил НАТО, в случае принятия решений об их вводе на территорию этих государств, "с целью защиты от внешней агрессии", как это формулируют в Брюсселе.
Помимо создания этих штабных структур, альянс в настоящий момент разворачивает четыре сводных батальона численностью 1-1,5 тысячи человек каждый в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.