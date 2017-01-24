Николич: навязывание ЕС новых обязательств Сербии осложняет диалог с Косово

БРЮССЕЛЬ/БЕЛГРАД, 24 января. /ТАСС/. Основная проблема в диалоге между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС заключается в том, что Сербии постоянно навязываются новые обязательства, которые Косово по тем или иным причинам не выполняет. Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич после двусторонних консультаций с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

"Я высказал все, что накопилось у нас на душе, что мы видим как объективную проблему. Это неуклонное продавливание независимости Косово и Метохии на фоне так называемой нейтральной позиции ЕС, которая не применяется ни в одном разговоре. Все сводится к тому, что Сербия должна принять на себя новые обязательства, тогда как Приштина по тем или иным причинам свои обязательства всегда не может выполнить", - приводит заявление президента национальная телерадиокомпания РТС.

По его словам, в ходе разговора была затронута ситуация с сербским поездом Белград - Косовска - Митровица, который пришлось вернуть обратно в сербскую столицу из-за угроз и провокаций косоваров. Президент указал на проблемы сербов, проживающих в Косово, и на обязательства Приштины, которые до сих пор остаются невыполненными.

Согласно информации агентства ТАНЮГ, далее запланирована встреча Могерини с представителями непризнанного Косово - президентом Хашимом Тачи и премьером Исой Мустафой. Затем пройдут переговоры в формате ужина.

Ситуация на севере региона обострилась в прошедшие выходные, когда из Белграда в Косовска-Митровицу отправился первый за много лет поезд. Событие получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной. В связи с угрозами безопасности пассажирам и машинисту власти Сербии приняли решение вернуть поезд обратно в столицу.

После этого последовал обмен резкими заявлениями с обеих сторон, президент Сербии Томислав Николич объявил, что в случае новой резни сербов не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая во вторник на пресс-конференции по итогам 2016 года, заявил о необходимости не допустить силовой конфронтации в регионе.