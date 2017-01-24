CNN:Трамп считает, что часть отданных за Клинтон голосов были подделаны

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склонен полагать, что его отставание от кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года связано с нарушением хода голосования. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
"Президент твердо в этом уверен. Я думаю, он и раньше об этом говорил и выражал свою озабоченность фальсификациями в ходе выборов, а также фактами незаконного голосования. Он продолжает отстаивать эту точку зрения, основываясь на исследованиях и доказательствах, которые предъявляют ему самые разные люди", - цитирует Спайсера телеканала CNN.
На вопрос журналистов о том, поделится ли Трамп своими доказательствами с общественностью, Спайсер ответил: "Может быть, мы сделаем это". Телеканал отмечает, что схожие заявления Трамп сделал в понедельник перед членами Конгресса во время приема в Белом доме. Этим он крайне озадачил парламентариев.
Согласно последним подсчетам, Клинтон, несмотря на поражение на президентских выборах 8 ноября, опередила Трампа по числу проголосовавших за нее избирателей почти на 3 млн голосов. Эти цифры, однако, не имеют решающего значения. По существующей в США системе, выборы президента не являются прямыми, избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. На выборах 8 ноября республиканец заручился поддержкой 306 выборщиков при 270 необходимых для победы.