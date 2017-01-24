Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп не считает НАТО эффективной и не удовлетворен ее работой

Международная панорама
24 января, 23:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Американский лидер также недоволен тем, что он видит в плане вклада США и отдачи со стороны Североатлантического альянса
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый президент США Дональд Трамп не доволен деятельностью Организации Североатлантического договора (НАТО). Нынешний американский лидер не считает НАТО в ее нынешнем виде эффективной. Это подчеркнул на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Трамп уже неоднократно и ясно говорил о том, что НАТО "как она структурирована сейчас, в плане отдачи от нее, по его ощущению, не выполняет того, в чем должна была заключаться ее миссия, и не является особенно эффективной", заявил официальный представитель главы американской администрации.

По его словам, "у министра (обороны Джеймса - прим. ТАСС) Мэттиса и других (представителей нового американского правительства - прим. ТАСС) есть идеи относительно того, как реформы сделают организации вроде НАТО более эффективными и отрабатывающими те объемы денежных средств, которые в них вкладывают США". При этом Спайсер уточнил, что речь идет не только о НАТО, но и об "ООН или каких-то других подобных организациях".

В целом Трамп "недоволен тем, что он видит в плане вклада США и отдачи" со стороны Североатлантического альянса, подтвердил Спайсер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
2
WSJ назвала косвенный источник данных для досье на Трампа
3
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
4
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
5
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
6
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
7
В лес не ходить: популяция волков в России достигла угрожающих размеров
Темы дня
Реклама