Трамп не считает НАТО эффективной и не удовлетворен ее работой

Перчатки Гассиева, в которых он победил Лебедева, ушли с молотка за 310 тысяч рублейСпорт 24 января, 23:39
ЦСКА уступил "Жальгирису" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 22:59
CNN:Трамп считает, что часть отданных за Клинтон голосов были подделаныМеждународная панорама 24 января, 22:58
"Роснефть" подала иск к "Транснефти" по делу о транспортировке нефтиЭкономика и бизнес 24 января, 22:40
"Ла-Ла Ленд", "Лунный свет" и "Прибытие": кого номинировали на "Оскар" в этом годуКультура 24 января, 22:30
В Шереметьеве и Домодедове отменены 30 рейсовОбщество 24 января, 22:03
Новые владельцы "Формулы-1" планируют добавить в календарь уличную гонку в СШАСпорт 24 января, 21:56
Депутат парламента Литвы усмотрела в российском фильме "Викинг" угрозу нацбезопасностиКультура 24 января, 21:14
Число погибших при сходе лавины в Италии достигло 17 человекПроисшествия 24 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый президент США Дональд Трамп не доволен деятельностью Организации Североатлантического договора (НАТО). Нынешний американский лидер не считает НАТО в ее нынешнем виде эффективной. Это подчеркнул на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Трамп уже неоднократно и ясно говорил о том, что НАТО "как она структурирована сейчас, в плане отдачи от нее, по его ощущению, не выполняет того, в чем должна была заключаться ее миссия, и не является особенно эффективной", заявил официальный представитель главы американской администрации.
По его словам, "у министра (обороны Джеймса - прим. ТАСС) Мэттиса и других (представителей нового американского правительства - прим. ТАСС) есть идеи относительно того, как реформы сделают организации вроде НАТО более эффективными и отрабатывающими те объемы денежных средств, которые в них вкладывают США". При этом Спайсер уточнил, что речь идет не только о НАТО, но и об "ООН или каких-то других подобных организациях".
В целом Трамп "недоволен тем, что он видит в плане вклада США и отдачи" со стороны Североатлантического альянса, подтвердил Спайсер.