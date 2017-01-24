Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией

Международная панорама
24 января, 23:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Всё дело в том, что президент США "отлично умеет заключать сделки", заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, "потому что он отлично умеет заключать сделки". Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп
Ipsos: Россия возглавила рейтинг стран, верящих в Трампа

"Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны", - сказал представитель Белого дома о своем президенте. Он пояснил, что это касается всех сфер - "от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов" США. "И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны", - подчеркнул Спайсер.

Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал даже несмотря на оголтелые нападки, граничившие с травлей, со стороны своих политических оппонентов- демократов и даже "ястребиного" крыла собственной Республиканской партии. Непреклонность нового президента США в этом вопросе общепризнанна, но мотивы ее служат предметом оживленного обсуждения и споров.

Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
2
WSJ назвала косвенный источник данных для досье на Трампа
3
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
4
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
5
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
6
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
7
В лес не ходить: популяция волков в России достигла угрожающих размеров
Темы дня
Реклама