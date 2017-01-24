Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп твердо уверен в том, что Америка сможет поладить с Россией, "потому что он отлично умеет заключать сделки". Такой ответ дал на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.
"Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны", - сказал представитель Белого дома о своем президенте. Он пояснил, что это касается всех сфер - "от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов" США. "И если удастся поладить, он заключит такую сделку которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны", - подчеркнул Спайсер.
Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал даже несмотря на оголтелые нападки, граничившие с травлей, со стороны своих политических оппонентов- демократов и даже "ястребиного" крыла собственной Республиканской партии. Непреклонность нового президента США в этом вопросе общепризнанна, но мотивы ее служат предметом оживленного обсуждения и споров.
Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.