В Европарламенте пройдет вечер памяти жертв Холокоста

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Мемориальный вечер, посвященный жертвам Холокоста, состоится в среду в Европарламенте (ЕП). Памятное мероприятие ежегодно организуется Европейским еврейским конгрессом (ЕЕК) и проходит под личным патронатом председателя ЕП.

Как сообщили ТАСС организаторы, главная цель - "почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем". Основной акцент на торжественной памятной церемонии будет сделан на деятелях искусства, которые погибли в годы катастрофы (Холокоста), а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте, рассказали в ЕЕК.

"Сегодня с сожалением приходится констатировать, что такие страшные уроки прошлого, как Холокост, постепенно забываются", - отметил в беседе с корр. ТАСС глава ЕЕК и президент Европейского совета по толерантности и примирению (ЕСТП) Вячеслав Моше Кантор. Он констатировал, что некоторые люди "отрицают эти события, тем самым предавая светлую память всех отдавших свои жизни ради мира на Земле". Вследствие этого "неумолимо набирают силу антисемитизм, экстремизм, радикальный исламизм и международный терроризм", сказал глава ЕЕК.

В этот раз гостем вечера станет оркестр под управлением знаменитого российского дирижера Владимира Спивакова. Ожидается, что в церемонии примут участие избранный председатель ЕП Антонио Таяни и другие европарламентарии, представители Еврокомиссии, дипломаты, лидеры еврейских общин стран Европы, бывшие узники концлагерей и люди, пережившие Холокост, а также политические деятели, представители власти, деятели культуры и искусства.

Вечер пройдет в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января, в день освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим.

ЕЕК учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Париже. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более 2 млн евреев.

Награждение российского режиссера

В ходе памятного вечера Вячеслав Кантор наградит Европейской медалью толерантности за 2016 год российского кинорежиссера, кинопродюсера и сценариста Андрея Кончаловского. Этой наградой еврейское сообщество выразит "признание его достижений, в которых особое значение имеет сохранение памяти о трагедиях человечества, в числе которых и его последний фильм "Рай", пояснил глава ЕСТП. На 73-м Венецианском международном кинофестивале в 2016 году эта картина получила "Серебряного льва".

Аргументируя важность противодействия ксенофобии в современном мире, Кантор напомнил, что "популистские и радикальные движения наживаются на проблемах, связанных с последствиями финансово-экономического кризиса, войнами на Ближнем Востоке и волнами прибывающих в ЕС мигрантов". Распространение ненависти и ксенофобии облегчается из-за использования социальных сетей и интернет-СМИ, где экстремисты могут сохранять анонимность, подчеркнул он. "ЕСТП содействует проектам и инициативам, которые помогают преодолевать эти вызовы", - заключил Кантор.

ЕСТП - международная организация, в состав которой входят действующие и бывшие мировые лидеры, видные общественные деятели, представители культуры и искусства. Ключевая цель Совета - борьба с расизмом, антисемитизмом и ксенофобией. Правление ЕСТП возглавляет Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, президент организации - Вячеслав Моше Кантор. Европейской медалью толерантности награждают за выдающиеся достижения в деле продвижения толерантности и примирения.