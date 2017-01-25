Republika: Дуда согласился со словами Трампа о проблемах в НАТО

ВАРШАВА, 25 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда согласился со словами нового президента США Дональда Трампа о НАТО и финансировании альянса. Об этом он заявил во вторник вечером в интервью телеканалу Republika.

"Президент Трамп говорит логичные вещи, с которыми трудно не согласиться", - отметил польский лидер, приведя в пример его слова о слабости альянса и необходимости соблюдения всеми странами-членами НАТО требования расходовать на оборону не менее 2% ВВП. "Это логичное и справедливое ожидание со стороны США", - подчеркнул он, напомнив, что все государства взяли на себя это обязательство и Польша его выполняет.

Президент Польши выразил надежду, что его встреча с Трампом состоится "как можно скорее". Он не исключил, что это может произойти на каком-то из ближайших международных форумов. "Надеюсь, что вскоре он посетит также и нашу страну", - добавил он.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад", - отметил Трамп в интервью изданиям Bild и Times, опубликованном за несколько дней до его вступления в должность президента США. "Во-вторых, страны не платят больше то, что должны платить", - продолжил он, отметив, что Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства. "Это несправедливо по отношению к США", - считает американский президент.