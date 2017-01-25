Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Republika: Дуда согласился со словами Трампа о проблемах в НАТО

Международная панорама
25 января, 1:05 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Президент Польши отметил, что американский лидер говорит "логичные вещи, с которыми трудно не согласиться"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 25 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда согласился со словами нового президента США Дональда Трампа о НАТО и финансировании альянса. Об этом он заявил во вторник вечером в интервью телеканалу Republika.

Смотрите также
Би-би-си: Трамп рассмотрит возможность реформирования НАТО

"Президент Трамп говорит логичные вещи, с которыми трудно не согласиться", - отметил польский лидер, приведя в пример его слова о слабости альянса и необходимости соблюдения всеми странами-членами НАТО требования расходовать на оборону не менее 2% ВВП. "Это логичное и справедливое ожидание со стороны США", - подчеркнул он, напомнив, что все государства взяли на себя это обязательство и Польша его выполняет.

Президент Польши выразил надежду, что его встреча с Трампом состоится "как можно скорее". Он не исключил, что это может произойти на каком-то из ближайших международных форумов. "Надеюсь, что вскоре он посетит также и нашу страну", - добавил он.

"Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Она устарела, поскольку, как вы знаете, была спроектирована много, много лет назад", - отметил Трамп в интервью изданиям Bild и Times, опубликованном за несколько дней до его вступления в должность президента США. "Во-вторых, страны не платят больше то, что должны платить", - продолжил он, отметив, что Соединенные Штаты вынуждены защищать эти государства. "Это несправедливо по отношению к США", - считает американский президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дуда, Анджей Трамп, Дональд
Страны
США Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
2
Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии
3
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
4
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
5
"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружии
6
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"
7
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
Темы дня
Реклама