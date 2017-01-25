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Вучич: переговоры в формате Сербия - Косово - ЕС продолжатся 25 января

Международная панорама
25 января, 1:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ/БЕЛГРАД 25, января. /ТАСС
Переговоры проходят впервые после одного из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости республики Косово в 2008 году
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БРЮССЕЛЬ/БЕЛГРАД, 25 января. /ТАСС/. Рабочий ужин президента Сербии Томислава Николича, сербского премьера Александара Вучича с косовским президентом Хашимом Тачи и премьером Исой Мустафой при участии и посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, завершился. Как сообщил журналистам Вучич, переговоры Сербии и самопровозглашенного Косово продолжатся в среду.

"Встреча закончилась. Мы договорились продолжить переговоры на высочайшем уровне завтра", - сказал он.

Переговоры проходят впервые после конфликта с поездом Белград - Косовска - Митровица, одного из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости республики Косово в 2008 году. Возобновление железнодорожного сообщения между столицей Сербии и сербским анклавом в Косово получило политический резонанс, поскольку косовские албанцы стали минировать железную дорогу на пути следования состава, а также стягивать войска в северную часть города, где их нахождение запрещено соглашениями между Белградом и Приштиной. В связи с угрозами безопасности пассажирам и машинисту власти Сербии приняли решение вернуть поезд обратно в столицу.

Последовал обмен резкими заявлениями, Николич объявил, что в случае репрессий против сербов он не только введет войска в автономный край, но и сам вместе с сыновьями пойдет воевать. В ответ в непризнанной республике заговорили о реформировании сил безопасности в полноценную армию. Спустя несколько дней и премьер Александар Вучич, и президент Томислав Николич признали, что регион был "в шаге от войны".

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Персоны
Николич, Томислав Вучич, Александар
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