JPost: власти Израиля предупредили об угрозе терактов на Синайском полуострове

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Бюро по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля опубликовало предупреждение о непосредственной угрозе терактов на Синайском полуострове. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Израиль рекомендовал своим гражданам, находящимся на Синайском полуострове в Египте, покинуть этот район, предупреждая о конкретной угрозе нападения в непосредственном будущем, пишет издание.

Газета отмечает, что Бюро по борьбе с терроризмом ранее неоднократно предупреждало израильтян о рисках, связанных с посещением Синайского полуострова. Тем не менее, выпущенное во вторник вечером "предупреждение об угрозе первого уровня" - это "самый высокий уровень предостережения" со стороны ведомства, подчеркивает The Jerusalem Post.

Газета Haaretz сообщает, что "в ходе оценки ситуации в Бюро по борьбе с терроризмом во вторник была идентифицирована непосредственная опасность террористических нападений на туристические объекты" на Синайском полуострове. В опубликованном предупреждении отдельно отмечается 25 января - дата, в которую уже осуществлялись теракты в предыдущие годы в связи с годовщиной "революции 25 января", пишет издание.

Бюро рекомендовало израильтянам, находящимся на Синайском полуострове, незамедлительно вернуться в Израиль, указывает Haaretz. Газета отмечает, что ведомство попросило членов семей израильских путешественников на Синайском полуострове "связаться со своими родственниками и сообщить им о предупреждении".