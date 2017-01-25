Прокуратура Аргентины просит проверить главу разведки по подозрению в коррупции

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Федерико Дельгадо попросил суд начать расследование в отношении главы Федерального разведывательного агентства (ФРА) республики Густаво Аррибаса, подозреваемого в причастности к коррупционному делу. Об этом сообщило во вторник агентство Telam.

По его данным, прокурор намерен проверить данные о получении Аррибасом $594,5 тыс. от Леонарду Мейреллиша, осужденного по делу о коррупции в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. Для этого Дельгадо, в частности, попросил суд провести допрос Мейреллиша по видеосвязи и запросить у Антикоррупционного бюро налоговые декларации Аррибаса.

В середине январе газета La Nación написала, что Мейреллиш, осуществлявший финансовые операции для бразильской строительной компании Odebrecht, которая являлась одним из основных подрядчиков Petrobras, в 2013 году сделал пять переводов на счет Аррибаса. Как утверждало издание, транзакции начались на следующий день после возобновления контракта на строительство подземного туннеля для пригородного поезда в аргентинской столице. Заказ получил консорциум, в который, в частности, входит Odebrecht и аргентинская компания Iecsa, принадлежащая двоюродному брату президента Аргентины Маурисио Макри, который на тот момент занимал пост главы правительства Буэнос-Айреса.

По данным La Nación, к 2013 году действующий глава ФРА уже многие годы поддерживал дружеские отношения с Макри. После публикации этой статьи аргентинский депутат Элиса Каррио из правительственного альянса "Давайте изменим" обратилась в прокуратуру с просьбой провести расследование в отношении Аррибаса.

Глава ФРА отверг наличие любых связей с Odebrecht. По его словам, он получил от Мейреллиша только $70 тыс. за продажу принадлежавшей ему недвижимости в Бразилии, где он в это время жил и занимался футбольными трансферами. "Мне удалось найти покупателя квартиры, которую я продал в Сан-Паулу. Учитывая, что речь идет о частной сделке, он попросил не обнародовать детали этого дела, но выразил готовность ответить на возможные запросы аргентинского суда", - говорится в заявлении Аррибаса, который также предоставил письмо из банка, подтверждающее получение только одного денежного перевода.

В декабре Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину в коррупции и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для урегулирования обвинений. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 гг. она вместе со своими сообщниками заплатила около $788 млн в виде взяток в 12 странах, в том числе в Аргентине.