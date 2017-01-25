Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Аргентины просит проверить главу разведки по подозрению в коррупции

Международная панорама
25 января, 1:59 UTC+3 /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Прокурор намерен проверить данные о получении главой Федерального разведывательного агентства $594,5 тыс. от фигуранта дела о коррупции в Petrobras
Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Федерико Дельгадо попросил суд начать расследование в отношении главы Федерального разведывательного агентства (ФРА) республики Густаво Аррибаса, подозреваемого в причастности к коррупционному делу. Об этом сообщило во вторник агентство Telam.

По его данным, прокурор намерен проверить данные о получении Аррибасом $594,5 тыс. от Леонарду Мейреллиша, осужденного по делу о коррупции в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. Для этого Дельгадо, в частности, попросил суд провести допрос Мейреллиша по видеосвязи и запросить у Антикоррупционного бюро налоговые декларации Аррибаса.

В середине январе газета La Nación написала, что Мейреллиш, осуществлявший финансовые операции для бразильской строительной компании Odebrecht, которая являлась одним из основных подрядчиков Petrobras, в 2013 году сделал пять переводов на счет Аррибаса. Как утверждало издание, транзакции начались на следующий день после возобновления контракта на строительство подземного туннеля для пригородного поезда в аргентинской столице. Заказ получил консорциум, в который, в частности, входит Odebrecht и аргентинская компания Iecsa, принадлежащая двоюродному брату президента Аргентины Маурисио Макри, который на тот момент занимал пост главы правительства Буэнос-Айреса.

По данным La Nación, к 2013 году действующий глава ФРА уже многие годы поддерживал дружеские отношения с Макри. После публикации этой статьи аргентинский депутат Элиса Каррио из правительственного альянса "Давайте изменим" обратилась в прокуратуру с просьбой провести расследование в отношении Аррибаса.

Глава ФРА отверг наличие любых связей с Odebrecht. По его словам, он получил от Мейреллиша только $70 тыс. за продажу принадлежавшей ему недвижимости в Бразилии, где он в это время жил и занимался футбольными трансферами. "Мне удалось найти покупателя квартиры, которую я продал в Сан-Паулу. Учитывая, что речь идет о частной сделке, он попросил не обнародовать детали этого дела, но выразил готовность ответить на возможные запросы аргентинского суда", - говорится в заявлении Аррибаса, который также предоставил письмо из банка, подтверждающее получение только одного денежного перевода.

В декабре Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину в коррупции и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для урегулирования обвинений. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 гг. она вместе со своими сообщниками заплатила около $788 млн в виде взяток в 12 странах, в том числе в Аргентине.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
4
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"
5
"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружии
6
Итоги "Астаны": важный шаг на пути к миру в Сирии
7
Глава UFC не собирается проводить бой между Пакьяо и Макгрегором
Темы дня
Реклама