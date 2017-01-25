Сербия и Косово договорились о серии переговоров на высоком уровне

БРЮССЕЛЬ/БЕЛГРАД, 25 января. /ТАСС/. Сербия и Косово проведут серию диалогов на высоком уровне. Такое решение было принято во вторник по результатам встречи президента Сербии Томислава Николича, сербского премьера Александара Вучича с косовским президентом Хашимом Тачи и премьером Исой Мустафой при участии и посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает агентство Tanjug.

"Встреча закончилась, разговор был тяжелым. Отдельные моменты достигнуты через откровенный разговор о вещах, на которые у каждой из сторон диаметрально противоположные взгляды. Мы договорились при поддержке ЕС продолжить переговоры, серию диалогов на высочайшем уровне в предстоящий период. Условились взять паузу и попытаться говорить серьезно или не говорить вообще, не высказываясь плохо о противоположной стороне", - приводит слова Вучича агентство Tanjug.

Президент непризнанного Косово Хашим Тачи также подчеркнул, что переговоры были тяжелыми. По его словам, во время встречи косовские представители ясно дали понять, что "Косово будет выступать в качестве независимого и суверенного государства".

Сегодняшний раунд переговоров прошел впервые после конфликта с поездом Белград - Косовска - Митровица, одного из самых острых кризисов с момента одностороннего провозглашения независимости Косово в 2008 году.