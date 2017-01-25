В ОБСЕ обеспокоены обвинениями США против журналистов RT и Vocativ

ВЕНА, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. США должны гарантировать соблюдение конституционных и международных норм защиты свободы СМИ в деле двух журналистов, которым предъявлены обвинения в участии в массовых протестах во время инаугурации американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.

20 января полиция США задержала журналистов российского телеканала Russia Today (RT) Александра Рубинштейна и Эвана Энджела из американской медиакомпании Vocativ, которые освещали массовые демонстрации в день инаугурации президента США. В отношении них заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне. Оба сейчас находятся на свободе. Слушания назначены на февраль, им может грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тыс.

"Средства массовой информации играют решающую роль в демократических странах, обеспечивая прозрачность и подотчетность исполнения государственной власти, - говорится в заявлении Миятович. - Эта функция общественного наблюдения особенно важна в период выборов, смены правительства, в том числе во время инаугурации. До тех пор пока не будет доказано, что журналисты приняли непосредственное и активное участие во враждебных действиях, их деятельность во время публичных демонстраций должна оставаться нетронутой".

Эмиссар ОБСЕ также обеспокоена, что задержание и обвинения против обоих журналистов произошли именно в момент, когда СМИ стали находиться под большим давлением со стороны новой администрации. В связи с этим Миятович ожидает, что такая тенденция прекратится, и США продолжат сохранять многолетнюю репутацию образцового защитника свободы слова и СМИ. Она также напомнила американским властям, что право журналистов освещать массовые протесты гарантировано Первой поправкой к конституции США, а также статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, которую США ратифицировали.