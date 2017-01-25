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В ОБСЕ обеспокоены обвинениями США против журналистов RT и Vocativ

Международная панорама
25 января, 2:22 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Эмиссар ОБСЕ Дунья Миятович обеспокоена, что задержание и обвинения против журналистов произошли именно в момент, когда СМИ стали находиться под большим давлением со стороны новой администрации
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ВЕНА, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. США должны гарантировать соблюдение конституционных и международных норм защиты свободы СМИ в деле двух журналистов, которым предъявлены обвинения в участии в массовых протестах во время инаугурации американского президента Дональда Трампа. Об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович.

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20 января полиция США задержала журналистов российского телеканала Russia Today (RT) Александра Рубинштейна и Эвана Энджела из американской медиакомпании Vocativ, которые освещали массовые демонстрации в день инаугурации президента США. В отношении них заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне. Оба сейчас находятся на свободе. Слушания назначены на февраль, им может грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тыс.

"Средства массовой информации играют решающую роль в демократических странах, обеспечивая прозрачность и подотчетность исполнения государственной власти, - говорится в заявлении Миятович. - Эта функция общественного наблюдения особенно важна в период выборов, смены правительства, в том числе во время инаугурации. До тех пор пока не будет доказано, что журналисты приняли непосредственное и активное участие во враждебных действиях, их деятельность во время публичных демонстраций должна оставаться нетронутой".

Эмиссар ОБСЕ также обеспокоена, что задержание и обвинения против обоих журналистов произошли именно в момент, когда СМИ стали находиться под большим давлением со стороны новой администрации. В связи с этим Миятович ожидает, что такая тенденция прекратится, и США продолжат сохранять многолетнюю репутацию образцового защитника свободы слова и СМИ. Она также напомнила американским властям, что право журналистов освещать массовые протесты гарантировано Первой поправкой к конституции США, а также статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, которую США ратифицировали.

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