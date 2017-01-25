Kyodo: министр обороны США посетит Японию и Южную Корею в феврале

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ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует посетить Японию и Южную Корею в начале февраля. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Ссылаясь на источник в американской администрации, оно отмечает, что этот визит призван подтвердить союзнические обязательства Вашингтона в отношении Токио и Сеула, а также продемонстрировать, что администрация президента Дональда Трампа придает большое значение азиатскому региону. Ожидается, что в ходе поездки в Японию Мэттис проведет переговоры с министром обороны Японии Томоми Инадой.
По данным агентства, главы оборонных ведомств Японии и США также обсудят активность КНР в Южно-Китайском море, ситуацию на Корейском полуострове и проблему передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма. В Южной Корее Мэттис, как ожидается, затронет проблему КНДР и вопрос размещения на территории Республики Корея американской системы ПРО THAAD.
Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно упрекал Токио в недостаточных военных усилиях и малых расходах на оборону. Он называл в связи с этим несправедливым распределение обязанностей в рамках двустороннего союза и делал заявления, которые в Токио истолковывали как угрозу вывести американские войска из Японии.