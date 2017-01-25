Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Kyodo: министр обороны США посетит Японию и Южную Корею в феврале

Международная панорама
25 января, 2:24 дата обновления: 25 января, 2:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Визит Джеймса Мэттиса призван подтвердить союзнические обязательства Вашингтона в отношении Токио и Сеула
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует посетить Японию и Южную Корею в начале февраля. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Ссылаясь на источник в американской администрации, оно отмечает, что этот визит призван подтвердить союзнические обязательства Вашингтона в отношении Токио и Сеула, а также продемонстрировать, что администрация президента Дональда Трампа придает большое значение азиатскому региону. Ожидается, что в ходе поездки в Японию Мэттис проведет переговоры с министром обороны Японии Томоми Инадой.

По данным агентства, главы оборонных ведомств Японии и США также обсудят активность КНР в Южно-Китайском море, ситуацию на Корейском полуострове и проблему передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма. В Южной Корее Мэттис, как ожидается, затронет проблему КНДР и вопрос размещения на территории Республики Корея американской системы ПРО THAAD.

Трамп во время своей избирательной кампании неоднократно упрекал Токио в недостаточных военных усилиях и малых расходах на оборону. Он называл в связи с этим несправедливым распределение обязанностей в рамках двустороннего союза и делал заявления, которые в Токио истолковывали как угрозу вывести американские войска из Японии.

Смотрите также

Пенс привел к присяге нового главу Пентагона Мэттиса
Сенат США утвердил Джеймса Мэттиса шефом Пентагона
Комитет Сената США одобрил кандидатуру Мэттиса на пост министра обороны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
2
NBC: ФБР созналось в прослушке разговоров посла РФ и помощника Трампа
3
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
4
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что сумеет поладить с Россией
5
В Белом доме рассчитывают, что Бэррон Трамп не будет находиться в центре внимания
6
"Известия": сотовое оружие принято на вооружение Минобороны
7
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
Темы дня
Реклама