NBC: ФБР созналось в прослушке разговоров посла РФ и помощника Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудники ФБР прослушивали телефонные разговоры, проведенные в декабре 2016 года помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, однако не усмотрело в этих беседах чего-либо подозрительного или незаконного. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC.
По данным ее источников, спецслужбы США регулярно прослушивают телефонные разговоры Кисляка, они поступили аналогичным образом и в этом случае. Как отмечает телекомпания, ФБР провело некие проверки на этот счет, хотя и не стало в официальном порядке начинать расследование.
СМИ сообщали, что ФБР изучало контакты, которые имели место между Флинном и официальными представителями России, чтобы выяснить, не было ли при этом случаев нарушения закона. Газета WSJ, в частности, 22 января отмечала, что данные проверки проводят ФБР, ЦРУ и АНБ США.
Ранее представитель Трампа Шон Спайсер, являющийся теперь пресс-секретарем президента США, заявил, что Флинн провел в конце прошлого года телефонную беседу с Кисляком. Во время нее стороны, по словам Спайсера, обсуждали организацию телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом после инаугурации последнего. Как сообщало агентство Reuters, разговор состоялся 29 декабря прошлого года, то есть в тот день, когда администрация теперь уже бывшего главы Белого дома Барака Обамы объявила о введении санкций в отношении Москвы, включавших высылку из США 35 российских дипломатов.
В администрации Обамы связали введенные санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых прежние власти США обвиняли РФ. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.