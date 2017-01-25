Через шесть лет после революции Египет так и не преодолел ее экономические последствия

КАИР, 25 января. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Немногие в Египте сегодня, спустя шесть лет, с теплотой вспоминают о революционных событиях, которые начались с "протеста роз" 25 января 2011 года и завершились отставкой президента Хосни Мубарака 11 февраля. Народ больше обеспокоен экономической ситуацией в стране - людей волнует хлеб, который дорожает с каждым днем.

Экономический провал

Три недели жесткого противостояния, массовых беспорядков и столкновений, недели победной эйфории и последующие месяцы радостных ожиданий перемен обернулись глубоким экономическим провалом: встали многие производственные мощности, бесконечные протесты и пикеты сбили многолетний привычный рабочий цикл, и потребовалось еще немало времени, чтобы заново заработали заводы и фабрики. Кризисы в сфере туризма, вызванные массовым оттоком приезжих из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности, сначала в 2011 году, а затем в 2013-м привели к истощению золотовалютных резервов, которые страна почти "проела" за два с небольшим года.

Когда отрасль только начала оживать, а власти строить радужные надежды на восстановление дореволюционных показателей по притоку туристов, в октябре 2015 года в небе над Синаем был взорван российский самолет с 224 пассажирами на борту. В результате РФ полностью прервала авиасообщение с Египтом, многие европейские государства закрыли для своих туристов курорты Синая. Миллионы египтяне, выживавшие за счет туризма, оказались без работы.

Попытки устоять

Попытки властей страны искусственно влиять на курс национальной валюты привели лишь к процветанию черного рынка, на котором египетский фунт стоил вдвое дешевле официального курса, и глубокому финансовому кризису: в последние до девальвации месяцы были наложены очень жесткие ограничения по снятию наличных средств с банковских вкладов и использованию карт за границей. Дошло до того, что пользователи карт не могли снимать более $200-300 в месяц. Многие иностранные ритейлеры вынуждены были уйти с египетского рынка из-за невозможности обмена валюты.

В итоге центральный банк страны вынужден был пойти на крайнюю меру - девальвацию фунта, который был отправлен в свободное плавание. И очень скоро национальная валюта подешевела вдвое, а официальный курс закрепился на уровне 18,5-18,9 фунтов за доллар. Эта мера позволила немного выровнять ситуацию с валютными поступлениями - свободная купля-продажа валюты и снятие банковских ограничений привели к некоторой стабилизации на валютном рынке.

При этом падение курса египетского фунта мгновенно спровоцировало резкий скачок цен, который был связан с удорожанием закупочных цен, ведь Египет в значительной степени живет за счет импорта, а для производства многих местных товаров нередко используют привозные комплектующие.

Египетская экономика, в значительной степени базирующаяся на дотациях, трещала по швам, выделенных богатыми арабскими государствами Персидского залива кредитов и финансовой помощи не хватало. Каир вынужден был обратиться в МВФ, Всемирный банк и другие международные кредитные организации. Главным условием предоставления средств стали реформы. В обмен на $12 млрд от Каира потребовали проведения налоговой реформы, предоставления стабилизационной программы экономических преобразований, а также болезненную отмену госдотаций, повышения налогов, снижения дефицита бюджета, либерализации торговли и снятия ограничений на импорт и экспорт.

Затягивание поясов

Частичная отмена госдотаций началась с бензина - всего через несколько дней после девальвации национальной валюты власти подняли цены на топливо. Самая обсуждаемая тема последних месяцев - рост цен на лекарства. Пока не сняты дотации на хлеб - лепешки из муки крупного помола рагыф, составляющие основу рациона большинства населения, подорожали, но не так значительно. Видимо, здесь дотации будут сохраняться до последнего - повторения "хлебных бунтов" 1977 года не хочет никто.

Хотя в воздухе уже витают такие настроения - зарплаты и пенсии не следуют за курсом доллара. Дорожает образование, и родители вынуждены переводить детей в школы похуже.

Впрочем, каких-то новых революций Египту сейчас ждать не стоит - слишком устала и выдохлась страна от политических волнений, выборов, смен власти, когда за несколько лет Египет, при Мубараке увеличивавший ВВП на 3-5% каждый год, умудрился перевернуться с ног на голову, а теперь пытается вновь обрести зыбкую почву под ногами.

А что касается наследия революции 2011 года, то, как считают тогдашние активисты, ее достижения "уже выброшены на помойку". Потрясения не принесли процветания и свобод. Коррупция, против которой выступала молодежь на площади Тахрир, преодолевается с огромным трудом, а Северный Синай превратился в оплот нестабильности. Египетская армия и полиция многие месяцы противостоят экстремистским элементам в этом регионе, едва ли не ежедневно теряя в терактах бойцов. Кто-то прошел через тюрьму, кто-то просто уехал из страны. Многие жители признаются, что вынуждены просто-напросто выживать.

Встать с колен

Египту сейчас очень важно встать с колен, перестать зависеть от иностранной помощи и поднять свою экономику, пусть и через болезненные, но необходимые ему реформы. Поэтому здесь так ждут возрождения туризма, открытия авиасообщения с РФ и возвращения россиян на курорты. Надеются египтяне и на увеличение доходов от Суэцкого канала, вкладывают средства в строительство нового русла, запуск которого позволит увеличить пропускную способность и принести в казну дополнительные валютные средства. Здесь оптимистично смотрят на развитие отечественного производства, поэтому строят планы по развитию зон свободной торговли с другими странами, в том числе и Россией.

Стране придется еще многое пережить, пока она не встанет на путь устойчивого развития. Вот только миллионам выживающих египтян, армия которых множится с каждым днем, в том числе и за счет демографического бума, это будет сложно понять и принять.