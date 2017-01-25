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Strait Times: Сингапур не откажется от свободной торговли после выхода США из ТТП

Международная панорама
25 января, 3:46 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Министерство торговли и промышленности Сингапура заявило о приверженности курсу региональной интеграции, а также ведению торговли, основанной на общепринятых принципах
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СИНГАПУР, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Правительство Сингапура не откажется от инициатив по созданию режимов свободной торговли, несмотря на решение президента США Дональда Трампа отказаться от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об этом сообщили изданию Strait Times в министерстве торговли и промышленности страны.

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© AP Photo/Evan Vucci
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"Мы намерены обсудить с другими участниками этого соглашения дальнейшие шаги (после выхода Соединенных Штатов), нам также предстоит изучить, какую выгоду можем получить от сотрудничества с партнерами", - отметили в ведомстве.

Сингапур "привержен курсу региональной интеграции, а также ведению торговли, основанной на общепринятых принципах", - говорится в сообщении минторгпрома. Одновременно, добавили представители министерства, "переговоры по созданию ТТП велись в курсе укрепления торговых связей между его участниками, что привело бы к созданию множества новых рабочих мест".

Тем временем Федерация бизнеса Сингапура призвала правительство "провести консультации с участниками ТТП с целью реализации этого проекта даже с учетом выхода США".

Соглашение о формировании ТТП было подписано министрами торговли 12 стран в феврале прошлого года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако Трамп ранее объявил, что Вашингтон не будет участвовать в Транстихоокеанском партнерстве.

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