Strait Times: Сингапур не откажется от свободной торговли после выхода США из ТТП

NBC: ФБР созналось в прослушке разговоров посла РФ и помощника ТрампаМеждународная панорама 25 января, 3:26
"Известия": сотовое оружие принято на вооружение МинобороныАрмия и ОПК 25 января, 3:11
Мамиашвили: Ингушетия имеет приоритет на проведение ЧР по вольной борьбеСпорт 25 января, 3:06
"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружииОбщество 25 января, 1:54
Петагон: ИГ еще не скоро удастся вытеснить из ИракаМеждународная панорама 25 января, 1:36
Чемпионат Европы по биатлону стартует в ПольшеСпорт 25 января, 1:33
"Наполи" победил "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболуСпорт 25 января, 1:26
Кадыров: строительство центра подготовки спецназа идет ускоренными темпамиАрмия и ОПК 25 января, 1:17
Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человекПроисшествия 25 января, 1:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 25 января. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Правительство Сингапура не откажется от инициатив по созданию режимов свободной торговли, несмотря на решение президента США Дональда Трампа отказаться от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Об этом сообщили изданию Strait Times в министерстве торговли и промышленности страны.
"Мы намерены обсудить с другими участниками этого соглашения дальнейшие шаги (после выхода Соединенных Штатов), нам также предстоит изучить, какую выгоду можем получить от сотрудничества с партнерами", - отметили в ведомстве.
Сингапур "привержен курсу региональной интеграции, а также ведению торговли, основанной на общепринятых принципах", - говорится в сообщении минторгпрома. Одновременно, добавили представители министерства, "переговоры по созданию ТТП велись в курсе укрепления торговых связей между его участниками, что привело бы к созданию множества новых рабочих мест".
Тем временем Федерация бизнеса Сингапура призвала правительство "провести консультации с участниками ТТП с целью реализации этого проекта даже с учетом выхода США".
Соглашение о формировании ТТП было подписано министрами торговли 12 стран в феврале прошлого года в Окленде. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободной торговли должны были стать Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Однако Трамп ранее объявил, что Вашингтон не будет участвовать в Транстихоокеанском партнерстве.