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Folha de S.Paulo: полиция нашла нарушения в предвыборной кампании Руссефф и Темера

Международная панорама
25 января, 4:42 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Нарушения касаются финансирования избирательной кампании политиков в 2014 году
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная полиция Бразилии пришла к выводу, что при финансировании избирательной кампании экс-президента страны Дилмы Руссефф и действующего главы государства Мишела Темера в 2014 году были допущены нарушения. Как сообщила газета Folha de Sao Paulo, соответствующее утверждение содержится в документе, который следователи направили в Высший избирательный суд крупнейшей южноамериканской республики.

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В Федеральной полиции проанализировали контракты с несколькими фирмами, которые оказывали избирательному штабу Руссефф и Темера услуги в сфере дизайна и коммуникации. По мнению следователей, некоторые из этих компаний не имели возможности выполнить подобные обязательства, так как не располагали необходимым оборудованием или квалифицированными сотрудниками. Правоохранительные органы пришли к выводу, что соответствующие договоры использовались как прикрытие для хищения выделенных на избирательную кампанию средств.

В начале октября 2015 года Высший избирательный суд Бразилии начал расследование, касающееся возможных нарушений при переизбрании Руссефф на пост президента. Авторы искового заявления утверждали, что экс-глава государства вместе с Темером (в тот момент он занимал пост вице-президента, в Бразилии кандидаты на пост президента и вице-президента идут на выборы вместе, в одном списке - прим. ТАСС) использовали незаконные источники финансирования при проведении предвыборной кампании 2014 года, по итогам которой Руссефф одержала победу на голосовании. В частности, речь шла о средствах, полученных благодаря коррупционным схемам в государственной нефтегазовой компании Petrobras.

В феврале 2016 года Федеральная полиция Бразилии арестовала Жоау Сантану - маркетолога и координатора избирательных кампаний президента страны Дилмы Руссефф и ее предшественника Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Ему предъявили обвинения по таким статьям, как отмывание денег, сокрытие доходов, коррупция и участие в организованном преступном сообществе.

В том случае, если факт нарушений при финансировании предвыборной кампании Руссефф-Темера будет установлен, президенту Бразилии грозит отставка. Причем, так как это может произойти во второй половине мандата, то есть после 1 января текущего года, конституция крупнейшей южноамериканской страны предполагает проведение непрямых выборов главы государства - то есть имя нового президента определит парламент.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый глава южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

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