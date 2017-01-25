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Минобороны США продолжит сотрудничество с Австралией и Новой Зеландией

Международная панорама
25 января, 5:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Новый шеф Пентагона Джеймс Мэттис также поблагодарил свою австралийскую коллегу за поддержку контртеррористических операций на Ближнем Востоке
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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новый министр обороны США Джеймс Мэттис побеседовал по телефону с коллегами из Австралии и Новой Зеландии Марис Пейн и Джерри Браунли, они обсудили сотрудничество между своими ведомствами. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, Мэттис поблагодарил свою австралийскую коллегу за поддержку контртеррористических операций на Ближнем Востоке, а также за вклад страны в нормализацию обстановки в Афганистане. Глава Пентагона высоко оценил недавнее подписание ряда соглашений между США и Австралией, он "намеривается обсудить эти и другие вопросы более детально при встрече" с Пейн, добавил Дэвис.

Кроме того, руководитель американского оборонного ведомства в разговоре с Браунли также выразил признательность за "оказанную Новой Зеландией поддержку в различных сферах общих интересов". "Министр Мэттис планирует сотрудничать с министром Браунли с целью дальнейшего укрепления отношений США и Новой Зеландии", - заявили в пресс-службе Пентагона.

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