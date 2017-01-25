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CNN: хакер рекомендовал Трампу защитить свою страницу в Twitter

Международная панорама
25 января, 5:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По данным телекомпании, которая ссылается на хакера WauchulaGhost, президент США и его супруга не пользуются некоторыми базовыми функциями безопасности, поэтому их страницы уязвимы для кибератак
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© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Известный в США хакер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу принять дополнительные меры, чтобы обезопасить свою страницу в сервисе Twitter, на которой новый хозяин Белого дома регулярно публикует различные комментарии. Об этом сообщила  телекомпания CNN.

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Как отмечается в материале, хакер, выбравший псевдоним WauchulaGhost, вышел на связь с журналистами телекомпании. Он получил известность в США в июне 2016 года после того, как взломал сразу около 500 страниц в Twitter, которые использовали для пропаганды боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Материалы, которые пытались распространять экстремисты, тогда были удалены.

CNN указывает, что, по словам WauchulaGhost, страницы в Twitter Трампа, его супруги Меланьи, а также вице-президента США Майкла Пенса уязвимы для кибератак. Их владельцы якобы не пользуются некоторыми базовыми функциями безопасности. В их числе возможность восстановить пароль страницы с помощью телефона. WauchulaGhost заверил, что сам он не планирует кибератак против первых лиц США, но при желании мог бы с легкостью их осуществить и получить доступ к указанным страницам.

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Телекомпания отмечает, что представители Трампа уже были оповещены о предупреждении хакера. Новый лидер США после инаугурации начал пользоваться официальной президентской страницей в Twitter, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. На его личную страницу в Twitter подписаны свыше 21 млн человек.

Ранее Трамп заявлял о намерении продолжать обновлять свою прежнюю страницу в Twitter после вступления в должность главы государства. По словам президента, ему нравится, что с помощью этой соцсети он может общаться со своими сторонниками и со всем миром напрямую и без посредников. "Пресса так нечестно пишет обо мне, что я высказываю свое мнение в Twitter, - говорил он.

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