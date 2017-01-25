BuzzFeed: Цукерберг завяил, что не намерен баллотироваться в президенты США

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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава компании Facebook Марк Цукерберг не планирует баллотироваться на пост президента США. Об этом основатель социальной сети заявил во вторник журналистам интернет-ресурса BuzzFeed.
На вопрос о том, есть ли у него соответствующие политические амбиции, Цукерберг ответил отрицательно. "Я сосредоточен на том, чтобы формировать аудиторию Facebook и работать на благо Chan Zuckerberg Initiative (благотворительный фонд - прим. ТАСС)", - проводит слова предпринимателя портал.
В публикации отмечается, что в последние месяцы в ряде американских СМИ появлялись спекуляции относительно возможного участия Цукерберга в президентской гонке в будущем.
BuzzFeed указывает, что некий источник, близкий к бизнесмену, подтвердил, что последний не намерен претендовать на высший государственный пост в США. "Утверждения о том, что Марк может баллотироваться на этот пост, совершенно не соответствуют действительности, это говорил он сам", - приводятся слова источника. При этом он не исключил, что в будущем Цукерберг может высказываться на политические темы более активно.
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.