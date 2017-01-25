Токио заявил Сеулу протест из-за поездки губернатора Кенсан-Пукто на острова Такэсима

ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. МИД Японии заявил протест Южной Корее из-за состоявшейся в среду поездки губернатора провинции Кенсан-Пукто на острова Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом. Об этом объявило японское внешнеполитическое ведомство.

"В свете позиции Японии, согласно которой острова Такэсима являются неотъемлемой японской территорией, эта ситуация совершенно неприемлема, - подчеркнул глава департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки. - Это крайне прискорбно". В среду утром губернатор провинции Кенсан-Пукто Ким Гван Ен посетил острова Такэсима (Токто) и пообщался с военнослужащими расположенного там южнокорейского гарнизона.

Архипелаг Токто - группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются вооруженными силами Республики Корея (РК), которая держит там небольшой гарнизон.

Токио утверждает, что Южная Корея "незаконно оккупировала" эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле, в свою очередь, заявляют, что данные острова исторически всегда входили в состав корейского государства.