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КЗЖ потребовал снять обвинения против задержанного в США журналиста RT и его коллег

Международная панорама
25 января, 7:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
В отношении Александра Рубинштейна, Эвана Энджела и Аарона Канту было заведено дело об участии в массовых беспорядках
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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американским властям следует снять обвинения в отношении работников СМИ, которые были задержаны в Вашингтоне 20 января, в том числе корреспондента RT Александра Рубинштейна. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте Комитета защиты журналистов (КЗЖ), главный офис которого находится в Нью-Йорке.

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В документе подчеркивается, что "властям в Вашингтоне следует снять обвинения в участии в беспорядках против не менее троих журналистов, задержанных во время освещения протестов в день инаугурации президента Дональда Трампа". Речь идет об Александре Рубинштейне, Эване Энджеле из американской медиакомпании Vocativ, а также Аароне Канту, сотрудничающего с рядом СМИ.

"Эти обвинения явно не неуместны, и мы озабочены тем, что они могут стать тревожным сигналом для журналистов, которые в будущем станут освещать протесты, - приводятся в заявлении слова представителя одного из координаторов комитета Карлоса Лаурии. - Мы призываем власти в Вашингтоне незамедлительно снять эти обвинения".

Рубинштейн и другие журналисты были задержаны в Вашингтоне полицией 20 января. Они освещали массовые демонстрации, имевшие место в день инаугурации Трампа. В отношении них заведено дело об участии в массовых беспорядках.

Как сообщила ранее пресс-служба RT, Рубинштейн сейчас находится на свободе. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 25 тысяч долларов. Судебные слушания назначены на февраль.

Ранее ОБСЕ также выразила обеспокоенность обвинениями США против журналистов. "Средства массовой информации играют решающую роль в демократических странах, обеспечивая прозрачность и подотчетность исполнения государственной власти, - заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. - Эта функция общественного наблюдения особенно важна в период выборов, смены правительства, в том числе во время инаугурации. До тех пор пока не будет доказано, что журналисты приняли непосредственное и активное участие во враждебных действиях, их деятельность во время публичных демонстраций должна оставаться нетронутой", - резюмировала она.

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