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Asahi Shimbun: в Японии решено сменить дипломатов, руководящих переговорами с РФ

Международная панорама
25 января, 7:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
В первую очередь будет отправлен в отставку специальный представитель правительства по отношениям с РФ Тикахито Харада, который ранее почти пять лет был послом в Москве
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ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен сменить команду высокопоставленных дипломатов, которые ведают переговорами с Россией. Как сообщила газета Asahi Shimbun, в первую очередь будет  отправлен в отставку специальный представитель правительства по отношениям с РФ Тикахито Харада, который ранее почти пять лет был послом в Москве.

В последнее время, в частности, он участвовал в консультациях по проблемам заключения мирного договора с Россией. По данным газеты, по решению канцелярии премьер- министра новым ответственным за переговоры с Москвой станет нынешний заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Акиба, который считается экспертом по международному праву. Ранее он также принимал участие в консультациях с российскими представителями.

Внутри самого японского МИД, как сообщается, в конце нынешнего месяца будут сменены директор Департамента Европы и глава входящего в это подразделение Российского отдела. Газета связывает предстоящие отставки и замены с итогами состоявшегося 15-16 декабря визита в Японию президента РФ Владимира Путина. Как полагают, премьер-министр Синдзо Абэ путем обновления команды намерен активизировать переговоры с Москвой.

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