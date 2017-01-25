Абэ: деятельность РФ и Японии на Курилах положительно повлияет на вопрос мирного договора

ТОКИО, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Совместная экономическая деятельность Японии и России на южной части Курильских островов положительно повлияет на решение вопроса мирного договора. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании в нижней палате парламента.

"Экономическая деятельность на четырех северных островах предполагает, что японцы и россияне смогут впервые совместно участвовать в освоении этих территорий. Это станет большим плюсом на пути к заключению мирного договора", - сказал он. Абэ также заявил, что намерен продолжать вести переговоры с РФ по созданию "специальной системы" для осуществления совместной деятельности на южных Курилах.

Первый за 11 лет визит президента РФ Владимира Путина в Японию, который состоялся 15-16 декабря прошлого года, был посвящен мирному договору и вопросу южных Курильских островов, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Владимир Путин и Синдзо Абэ приняли совместное заявление, в котором отметили, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Японией. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.